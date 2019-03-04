Nastenchik

Анастасия Скепко Nastenchik

 
35 летКазахстан/Алматы
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Дизайн, иллюстрации, логотипы

выполняю дизайн любой полиграфической продукции быстро с учетом всех пожеланий клиента.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
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7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Сделать логотип
спасибо, все супер
Прекрасно сработались!
Ответный отзыв
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
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