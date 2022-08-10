Nasty_23_Nasty

Анастасия Булий Nasty_23_NastyNasty_23_Nasty
24 годаУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Я-лучший специалист в своем деле!
Меня зовут Анастасия. Если Вам нужна помощь- всегда готова к Вашим услугам.
Имею большой опыт в работе с текстами любой сложности. Помогу с переводом текстов на английском,русском,украинском языках.
Готова помочь с написанием статьи по любой теме (любой сложности).
Имею опыт в копирайтинге и рерайтинге.
Помогаю быстро,не теряя при этом качества.
Буду очень рада сотрудничеству.