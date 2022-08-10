Nasty_23_Nasty

Я-лучший специалист в своем деле!

Меня зовут Анастасия. Если Вам нужна помощь- всегда готова к Вашим услугам.

Имею большой опыт в работе с текстами любой сложности. Помогу с переводом текстов на английском,русском,украинском языках.

Готова помочь с написанием статьи по любой теме (любой сложности).

Имею опыт в копирайтинге и рерайтинге.

Помогаю быстро,не теряя при этом качества.

Буду очень рада сотрудничеству.