Nastya00195

Анастасия Nastya00195

 
30 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Сделаю транскрибацию из видео или аудио . Рерайтинг написание сочинений.

Стоимость услуг от 10 р за 1 минуту аудио или видео.

Стоимость рерайта на 1000 знаков - от 30 р

Мои навыки и опыт

  • Пишу грамотные, уникальные, интересные, информативные, читабельные тексты на различную тематику
  • Свободно владею русским и украинским языком.
  • Работаю с программами проверки уникальности текстов (Advego Plagiatus, eTXT Антиплагиат, DCFinder)
  • Быстро и качественно.
  • Педагог по образованию.
  • Ответственность, исполнительность, умение работать на результат, усидчивость, дисциплинированность, коммуникабельность, вежливость.