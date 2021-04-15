Nastya00195

Сделаю транскрибацию из видео или аудио . Рерайтинг написание сочинений.

Стоимость услуг от 10 р за 1 минуту аудио или видео.

Стоимость рерайта на 1000 знаков - от 30 р

Мои навыки и опыт

Пишу грамотные, уникальные, интересные, информативные, читабельные тексты на различную тематику

Свободно владею русским и украинским языком.