Nastya00195

Сделаю транскрибацию из видео или аудио . Рерайтинг написание сочинений.
Стоимость услуг от 10 р за 1 минуту аудио или видео.
Стоимость рерайта на 1000 знаков - от 30 р
Мои навыки и опыт
- Пишу грамотные, уникальные, интересные, информативные, читабельные тексты на различную тематику
- Свободно владею русским и украинским языком.
- Работаю с программами проверки уникальности текстов (Advego Plagiatus, eTXT Антиплагиат, DCFinder)
- Быстро и качественно.
- Педагог по образованию.
- Ответственность, исполнительность, умение работать на результат, усидчивость, дисциплинированность, коммуникабельность, вежливость.