Создаю тексты, которые продают и вовлекают

Что я могу предложить вам?

- Посты для соцесетей (Instagram, Vkontakte)

- Пролающие тексты

- Тексты для E-mail рассылок и мессенджеров

- Сторителлинг

- Тексты для СМИ (статьи, пресс- и пост-релизы)

- Рерайтинг

- Тексты на сайт (блог, главная страница, карточки товаров)

Если вам нужен текст без воды и мудренных слов, который работает, а не просто "есть", то пишите мне.