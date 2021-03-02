Создаю тексты, которые продают и вовлекают
Что я могу предложить вам?
- Посты для соцесетей (Instagram, Vkontakte)
- Пролающие тексты
- Тексты для E-mail рассылок и мессенджеров
- Сторителлинг
- Тексты для СМИ (статьи, пресс- и пост-релизы)
- Рерайтинг
- Тексты на сайт (блог, главная страница, карточки товаров)
Если вам нужен текст без воды и мудренных слов, который работает, а не просто "есть", то пишите мне.
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Портфолио
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