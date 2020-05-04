Привет!

Меня зовут Анастасия.

Рада видеть вас в моем профиле!

Я - Веб Дизайнер, фрилансер, занимаюсь разработкой:

- landing page

- корпоративных сайтов

- сайтов-визиток

- создание дизайна сайтов и отдельных веб-страниц с нуля

Делаю удобные сайты с уникальным дизайном, продумываю каждую деталь до мелочей.

Доведу работу до логического завершения, и сделаю это в наилучшем виде!

К каждой работе подхожу с большой ответственностью , учитываю все ваши пожелания!

Всегда рада сотрудничеству!

Рада видеть здесь близких мне по духу людей и возможных заказчиков!

«Есть три ответа на результат дизайна – да, нет и НИЧЕГО СЕБЕ! «Ничего себе» – это то, к чему надо стремиться»