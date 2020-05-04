Привет!
Меня зовут Анастасия.
Рада видеть вас в моем профиле!
Я - Веб Дизайнер, фрилансер, занимаюсь разработкой:
- landing page
- корпоративных сайтов
- сайтов-визиток
- создание дизайна сайтов и отдельных веб-страниц с нуля
Делаю удобные сайты с уникальным дизайном, продумываю каждую деталь до мелочей.
Доведу работу до логического завершения, и сделаю это в наилучшем виде!
К каждой работе подхожу с большой ответственностью , учитываю все ваши пожелания!
Всегда рада сотрудничеству!
Рада видеть здесь близких мне по духу людей и возможных заказчиков!
«Есть три ответа на результат дизайна – да, нет и НИЧЕГО СЕБЕ! «Ничего себе» – это то, к чему надо стремиться»
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Дизайн интернет магазина62 просмотра
- Дизайн сайта строительной компании "BAILD ASSET"60 просмотров
- Дизайн для школы английского языка62 просмотра
- Дизайн интернет магазина68 просмотров
- Первый экран "Bentley"56 просмотров
- Дизайн для школы английского языка51 просмотр