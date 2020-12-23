NastyaP_designer

Анастасия NastyaP_designer

 
34 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Графический дизайнер

Разработка дизайна полиграфической продукции:

  • флаеры
  • визитки
  • баннеры
  • плакаты
  • наклейки
  • открытки
Разработка и дизайн наружной рекламы:

  • вывески
  • отдельностоящие конструкции конструкции
  • билборды
  • подготовки файлов к печати
Дизайн социальных сетей:

  • оформление аккаунта
  • создание персонольного стиля
Разработка единой рекламной концепции для оформления магазинов:

  • внутренняя и наружная навигация 
Разработала 1000+ проектов графического дизайна. 

Портфолио