Графический дизайнер
Разработка дизайна полиграфической продукции:
- флаеры
- визитки
- баннеры
- плакаты
- наклейки
- открытки
- вывески
- отдельностоящие конструкции конструкции
- билборды
- подготовки файлов к печати
- оформление аккаунта
- создание персонольного стиля
- внутренняя и наружная навигация
Портфолио
- Фирменный стиль61 просмотр
- Фирменный стиль64 просмотра
- Баннеры58 просмотров
- Вывески64 просмотра
- Баннер40 просмотров
- Баннер51 просмотр
- Вывески45 просмотров
- Логотипы и вывески44 просмотра
- Вывески38 просмотров