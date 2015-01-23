Здравствуйте всем)

Меня зовут Анастасия. По образованию я лингвист, закончила факультет лингвистики с отличием в прошлом году. С удовольствием и в кратчайшие сроки выполню перевод с английского на русский, с русского на английский, а так же с итальянского на русский и английский языки. Кроме того, готова выполнить редактирование уже готовых переводов, а так же любых имеющихся у Вас текстов. Так же занимаюсь рерайтингом. В общем, мне интересна любая работа, связанная с текстом. Я готова к выполнению любого объёма работы за максимально короткий срок. Пишите, буду рада Вам помочь!)