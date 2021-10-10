Веб-дизайн
Стараюсь создать дружественную обстановку на весь период работы.
Учитываю желания и интересы, ведь всё индивидуально.
Возьму проект любой сложности, вместе точно получится сделать круто.
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Портфолио
- Самопрезентация48 просмотров
- Интернет-магазин белья45 просмотров
- Интернет-магазин сайта цветов47 просмотров
- Сайт-портфолио художника44 просмотра
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$8/час
от $130от 1 дня
#292
Дизайн сайтов
нет отзывов
$8/час
от $200от 7 дней
#2024