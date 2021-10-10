Nastyaa23

Анастасия Крупич Nastyaa23

 
25 летБеларусь/Минск
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Веб-дизайн

Стараюсь создать дружественную обстановку на весь период работы.

Учитываю желания и интересы, ведь всё индивидуально.

Возьму проект любой сложности, вместе точно получится сделать круто.

Портфолио
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$8/час
от $130от 1 дня
#292
Дизайн сайтов
нет отзывов
$8/час
от $200от 7 дней
#2024