Анастасия Никитина NastyasikaNikNastyasikaNik
Ретушер, фотограф, верстка фотокниг
Обрабатываю фотографии в Lighroom и Photoshop.
Имею хорошие навыки в цветокоррекции, пластике, базовой и глубокой ретуши (Dodge and Burn,
Выполняю заказы строго по требованиям, индивидуальный подход к каждому заказу, работаю с душой, выполняю задания в срок.
Открыта для общения и обсуждения заданий.
Прошла курсы:
"PRO-ретушь"
"Курс по ретуши от Кирилла Сакрюкина"
"Курс сертифицированного фотографа школы бизнеса и искусства фотографии Fotobiz Family"
"Профессиональная ретушь. 2-я ступень" от Санкт-Петербургской Школы телевидения
"Основы работы фотографа" от Санкт-Петербургской Школы телевидения
"Работа с освещением" от Санкт-Петербургской Школы телевидения
"Организация фотосессий" от Санкт-Петербургской Школы телевидения
Дипломы:
"Фотограф - специалист" от Санкт-Петербургской Школы телевидения
Продолжаю постоянно расти, развиваться и обучаться.
Опыт работы фотографом более 5 лет.