Профессиональный ретушер и фотограф. Выполню заказ с любовью)

Ретушер, фотограф, верстка фотокниг

Обрабатываю фотографии в Lighroom и Photoshop.

Имею хорошие навыки в цветокоррекции, пластике, базовой и глубокой ретуши (Dodge and Burn,

Выполняю заказы строго по требованиям, индивидуальный подход к каждому заказу, работаю с душой, выполняю задания в срок.

Открыта для общения и обсуждения заданий.



Прошла курсы:

"PRO-ретушь"

"Курс по ретуши от Кирилла Сакрюкина"

"Курс сертифицированного фотографа школы бизнеса и искусства фотографии Fotobiz Family"

"Профессиональная ретушь. 2-я ступень" от Санкт-Петербургской Школы телевидения

"Основы работы фотографа" от Санкт-Петербургской Школы телевидения

"Работа с освещением" от Санкт-Петербургской Школы телевидения

"Организация фотосессий" от Санкт-Петербургской Школы телевидения

Дипломы:

"Фотограф - специалист" от Санкт-Петербургской Школы телевидения

Продолжаю постоянно расти, развиваться и обучаться.

Опыт работы фотографом более 5 лет.