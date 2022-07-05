Nastyazebest

UI/UX Designer Дизайн – первое, что видит ваш клиент на сайте. Именно дизайн превращает простого посетителя в вашего покупателя. Услуги: — Создание адаптивного многостраничног и одностраничного сайта; — Создание адаптивного многостраничног и одностраничного сайта; — Редизайн сайта; — Создание логотипов; — Создание иконок. Этапы работы: Общение с клиентом.

Составление ТЗ.

Предоплата за проект.

UX-исследование (анализ конкурентов, анализ пользователей, построение архитектуры сайта).

Создание каркаса.

UI-дизайн (адаптивный дизайн).

Прототипирование.

Сдача проекта (проверка, доработки, утверждение). Портфолио: Портфолио: behance.net/nastyazebe8386 Мои контакты для связи: Telegram @worldwest Gmail [email protected] Viber +375299570888

Я против войны в Украине !