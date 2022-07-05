Nastyazebest

Анастасия Nastyazebest

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
UI/UX Designer

Дизайн – первое, что видит ваш клиент на сайте.

Именно дизайн превращает простого посетителя в вашего покупателя.

Услуги:

— Создание адаптивного многостраничног и одностраничного сайта;

— Редизайн сайта;

— Создание логотипов;

— Создание иконок.

Этапы работы:

  • Общение с клиентом.
  • Составление ТЗ.
  • Предоплата за проект.
  • UX-исследование (анализ конкурентов, анализ пользователей, построение архитектуры сайта).
  • Создание каркаса.
  • UI-дизайн (адаптивный дизайн).
  • Прототипирование.
  • Сдача проекта (проверка, доработки, утверждение).
Портфолио:

behance.net/nastyazebe8386

Мои контакты для связи:

Telegram @worldwest

Gmail [email protected]

Viber +375299570888