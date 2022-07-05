Nastyazebest

UI/UX Designer
Дизайн – первое, что видит ваш клиент на сайте.
Именно дизайн превращает простого посетителя в вашего покупателя.
Услуги:— Создание адаптивного многостраничног и одностраничного сайта;
— Редизайн сайта;
— Создание логотипов;
— Создание иконок.
Этапы работы:
- Общение с клиентом.
- Составление ТЗ.
- Предоплата за проект.
- UX-исследование (анализ конкурентов, анализ пользователей, построение архитектуры сайта).
- Создание каркаса.
- UI-дизайн (адаптивный дизайн).
- Прототипирование.
- Сдача проекта (проверка, доработки, утверждение).
Мои контакты для связи:
Telegram @worldwest
Gmail [email protected]
Viber +375299570888
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