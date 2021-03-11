Художник-иллюстрато
Я опытный иллюстратор.
Я разрабатываю персонажей/маскотов для брендов.
Рисую иллюстрации для статей и книг.
Разрабатываю персональные стикеры для более лояльного отношения клиентов к вам, а также для личного пользования(Например для Telegram)
Я люблю рисовать и буду рад визуализировать ваши идеи.
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Портфолио
- Минималистичные иллюстрации71 просмотр
- Стилизованные семейные портреты59 просмотров
- Иллюстрация с волшебницей67 просмотров
- Стикеры "Милые животные"81 просмотр
- Открытка к Galentines Day35 просмотров