Художник-иллюстрато

Я опытный иллюстратор.

Я разрабатываю персонажей/маскотов для брендов.

Рисую иллюстрации для статей и книг.

Разрабатываю персональные стикеры для более лояльного отношения клиентов к вам, а также для личного пользования(Например для Telegram)

Я люблю рисовать и буду рад визуализировать ваши идеи.