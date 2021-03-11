NatStay

Наталья Быков NatStay

 
25 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Художник-иллюстрато

Я опытный иллюстратор.

Я разрабатываю персонажей/маскотов для брендов.

Рисую иллюстрации для статей и книг.

Разрабатываю персональные стикеры для более лояльного отношения клиентов к вам, а также для личного пользования(Например для Telegram)

Я люблю рисовать и буду рад визуализировать ваши идеи.