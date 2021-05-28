Занимаюсь копирайтингом и рерайтингом, а так же переводами (польский язык)

Здравствуйте! Я - Наталья. По жизни - оптимист, а по совместительству еще и развивающийся специалист.

Люблю писать и черпаю в этом занятии вдохновение и море позитива. Кстати говоря, именно море дало мне толчек к писательскому делу. Благодяря Вам, дорогие заказчики, я намерена осуществить свою мечту и переехать поближе к морю.

Владею польским языком на уровне С2. Заказы на перевод приму с удовольствием.

Украинский и русский для меня являються в равной степени родными языками, следовательно могу создавать контент на любом из них.

Также могу рерайтить готовые статьи для повышения уникальности вашего контента.

Давайте сделаем мир ярче вместе!