Занимаюсь копирайтингом и рерайтингом, а так же переводами (польский язык)
Здравствуйте! Я - Наталья. По жизни - оптимист, а по совместительству еще и развивающийся специалист.
Люблю писать и черпаю в этом занятии вдохновение и море позитива. Кстати говоря, именно море дало мне толчек к писательскому делу. Благодяря Вам, дорогие заказчики, я намерена осуществить свою мечту и переехать поближе к морю.
Владею польским языком на уровне С2. Заказы на перевод приму с удовольствием.
Украинский и русский для меня являються в равной степени родными языками, следовательно могу создавать контент на любом из них.
Также могу рерайтить готовые статьи для повышения уникальности вашего контента.
Давайте сделаем мир ярче вместе!