Nata27121977

Наташа Nata27121977

 
46 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад

ВАШ НАЙКРАЩИЙ ПОМІЧНИК.

ШУКАЄШ ЛЮДИНУ ЯКА ЗРОБИТЬ РОБОТУ ЯКІСНО ТА ШВИДКО?

Тоді рада Вас вітати на цьому аккаунті.

Трішки про себе, мене звати Наталія, добре володію українською і російською мовами, маю базові знання англійської.

З радістю буду Вам допомагати, все робимо швидко, щоб Вам сподобалося, адже допомога зайвою не буває.

Маю велике бажання працювати максимально швидко і якісно на результат.

Буду рада співпраці з вами!

Портфолио

Рерайтинг
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#651
Транскрибация
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#703
Переводы
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#1632
Копирайтинг
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#3717