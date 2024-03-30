ВАШ НАЙКРАЩИЙ ПОМІЧНИК.
ШУКАЄШ ЛЮДИНУ ЯКА ЗРОБИТЬ РОБОТУ ЯКІСНО ТА ШВИДКО?
Тоді рада Вас вітати на цьому аккаунті.
Трішки про себе, мене звати Наталія, добре володію українською і російською мовами, маю базові знання англійської.
З радістю буду Вам допомагати, все робимо швидко, щоб Вам сподобалося, адже допомога зайвою не буває.
Маю велике бажання працювати максимально швидко і якісно на результат.
Буду рада співпраці з вами!
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