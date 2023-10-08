Привіт!

Я починаючий фрілансер, готовий до нових викликів та цікавої роботи.

Із задоволенням допоможу у вирішенні таких завдань: розпізнавання тексту з фото/документу/файлу поганої якості, переклад англ-укр/рос мовами, редагування текстів з вимогами пунктуації та правопису, конвертування файлів різних форматів, перепечатування/переписування текстів, написання текстів за вашими вимогами на задані теми.

Відкрита до ваших заявок та готова приступити до виконання вже сьогодні!