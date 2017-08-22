Работаю с текстом, рада Вам помочь!
Образование высшее, тексты - русский и украинский язык.
Грамотна, добросовестна, ответственна, пунктуальна.
Отлично умею работать в команде.
Люблю работать с информацией из разных источников. Делаю это быстро, учитывая пожелания заказчика.
Интересно пишу для роботов и для людей. Тематика - любая, как уникализированные развлекательные тексты ни о чем, так и уникальные технические описания на конкретный продукт.
Качественный технический перевод инструкций к товарам.
Продающие СЕО-тексты для магазинов, функционирующих на платформах Хорошоп, OpenCart, ПРОМ (описание категорий, информация о продукте или статьи в блог).
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
6 лет назад
Исполнительный и грамотный копирайтер. Пишет информативно, тексты высокого качества. Спасибо, Наталия, рекомендую.
Ответный отзыв
Олег - отличный работодатель. Интересный проект, понятные задачи, достаточные сроки для выполнения работы, своевременная оплата. Работать с ним легко и приятно.
Продающие тексты
нет отзывов
$3/час
от $21от 7 часов
#6