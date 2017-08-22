Natal7

Наталия Natal7

 
52 годаУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Была
10 дней назад
Работаю с текстом, рада Вам помочь!

Образование высшее, тексты - русский и украинский язык.

  • Грамотна, добросовестна, ответственна, пунктуальна.

  • Отлично умею работать в команде.

  • Люблю работать с информацией из разных источников. Делаю это быстро, учитывая пожелания заказчика.

  • Интересно пишу для роботов и для людей. Тематика - любая, как уникализированные развлекательные тексты ни о чем, так и уникальные технические описания на конкретный продукт.

  • Качественный технический перевод инструкций к товарам.

  • Продающие СЕО-тексты для магазинов, функционирующих на платформах Хорошоп, OpenCart, ПРОМ (описание категорий, информация о продукте или статьи в блог).

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Отзывы заказчиков
Dazzler
51 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Тексты для сайта эзотерики
Исполнительный и грамотный копирайтер. Пишет информативно, тексты высокого качества. Спасибо, Наталия, рекомендую.
Олег - отличный работодатель. Интересный проект, понятные задачи, достаточные сроки для выполнения работы, своевременная оплата. Работать с ним легко и приятно.
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Продающие тексты
нет отзывов
$3/час
от $21от 7 часов
#6