Якісна та швидка робота!

Привіт! Трішки про себе, мене звати Наталія мені 32, я мама трьох чудових діточок.

Як людина я дуже відповідальна, ніколи не залишаю роботу на пів шляху, комунікабельна, завжди знаходжу спільну мову з людьми, люблю пробувати себе в різних напрямках і завжди добиваюся хороших результатів!

Добре володію українською, російською, та не ідеально англійською (зараз вивчаю).

Швидко навчаюся чомусь новому, тому готова працювати в різних напрямках.

Буду рада співпрацювати!