Natali0607

Наталія Скиба Natali0607

 
33 года
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Якісна та швидка робота!

Привіт! Трішки про себе, мене звати Наталія мені 32, я мама трьох чудових діточок.

Як людина я дуже відповідальна, ніколи не залишаю роботу на пів шляху, комунікабельна, завжди знаходжу спільну мову з людьми, люблю пробувати себе в різних напрямках і завжди добиваюся хороших результатів!

Добре володію українською, російською, та не ідеально англійською (зараз вивчаю).

Швидко навчаюся чомусь новому, тому готова працювати в різних напрямках.

Буду рада співпрацювати!

#75Написание отзывов
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1226
рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
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Написание отзывов
Швидко та якісно виконана робота
Все зрозуміло, та швидко, рада була співпрацювати!
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