Якісна та швидка робота!
Привіт! Трішки про себе, мене звати Наталія мені 32, я мама трьох чудових діточок.
Як людина я дуже відповідальна, ніколи не залишаю роботу на пів шляху, комунікабельна, завжди знаходжу спільну мову з людьми, люблю пробувати себе в різних напрямках і завжди добиваюся хороших результатів!
Добре володію українською, російською, та не ідеально англійською (зараз вивчаю).
Швидко навчаюся чомусь новому, тому готова працювати в різних напрямках.
Буду рада співпрацювати!
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1226
рейтинг фрилансера
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0 из 5
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
2 года назад
Написание отзывов
Швидко та якісно виконана робота
Ответный отзыв
Все зрозуміло, та швидко, рада була співпрацювати!