Natali435

Наталья Natali435

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

marina_strogaya
Марина 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
38 отзывов
$1
10 баллов
12 лет назад
Написание и размещение отзывов
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
нет рейтинга