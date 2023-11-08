Работаю на отлично!
Я начинающий фрилансер и усидчивость, внимательность и ответственность- мои сильные стороны. Если я взялась за ваше предложение- будьте уверены, все будет готово в срок и по ТЗ.
Более 12 лет опыта в сфера консультирования клиентов/партнеров и работы с персоналом.
Служба поддержки
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#235
Тестирование сайтов
нет отзывов
$10/час
от $5от 1 дня
#463
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#1650
HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от $5от 2 дней
#3481