Работаю на отлично!

Я начинающий фрилансер и усидчивость, внимательность и ответственность- мои сильные стороны. Если я взялась за ваше предложение- будьте уверены, все будет готово в срок и по ТЗ.

Более 12 лет опыта в сфера консультирования клиентов/партнеров и работы с персоналом.