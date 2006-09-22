NataliFil

Наталия Филаткина NataliFil

 
52 годаУкраина/Одесса
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Моб. 067-488-31-77

Художник-дизайнер (имею художественное образование)

выполнит профессионально, качественно и креативно заказы:

- gif, flash - анимация;

- авторские поздравительные открытки;

- шапки, баннеры;

- полиграфия,

-дизайн;

Мой персональный сайт:

http://www.natali-filatkina.com.ua/

Вознаграждение и условия оплаты обсуждаются после получения детальных условий заказа.

ICQ - 632-182-559

[email protected]

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Отзывы заказчиков
Thunderclap
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
$20
10 баллов
17 лет назад
Баннеры и SHORTCUT ICON
Талантливый человек талантлив во всем ;) Доволен работой и красивыми баннерами, так держать!
aristoc
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$25
10 баллов
17 лет назад
Логотип
Очень приятный человек и отличный художник. Хорошее взаимопонимание и качественная работа. Буду сотрудничать дальше.