Моб. 067-488-31-77
Художник-дизайнер (имею художественное образование)
выполнит профессионально, качественно и креативно заказы:
- gif, flash - анимация;
- авторские поздравительные открытки;
- шапки, баннеры;
- полиграфия,
-дизайн;
Мой персональный сайт:
http://www.natali-filatkina.com.ua/
Вознаграждение и условия оплаты обсуждаются после получения детальных условий заказа.
ICQ - 632-182-559
Портфолио
- Пакеты101 просмотр
- Упаковка239 просмотров
- Упаковка226 просмотров
- Открытка "Все на маёвку !"309 просмотров
- Oткрытка для FINAM.TV330 просмотров
- Открытка для Яндекса284 просмотра
- День смеха267 просмотров
- Мне хорошо рядом с тобой307 просмотров
- Открытка для Яндекса279 просмотров
- Обложка259 просмотров
- Этикетка262 просмотра
- Без названия272 просмотра
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
17 лет назад
Талантливый человек талантлив во всем ;) Доволен работой и красивыми баннерами, так держать!