Создаю качественные видеоролики.
Добрый день!
Меня зовут Натали, мне 33 года. Занимаюсь созданием видеороликов - поздравительные, для соцсетей и бизнеса. Я ответственный, внимательный человек, учитываю пожелания заказчика.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Видеокреатив. Баннер.43 просмотра
- Видео креатив58 просмотров
- Анимация сториз56 просмотров
- Промо ролик60 просмотров
- Креатив для рекламы70 просмотров
- Видеоролик спорт мотивация67 просмотров
- Сториз66 просмотров
- Сториз инстаграм56 просмотров
- Заставка, логотип.58 просмотров
- Поздравительные видеоролики.54 просмотра