Natali_Eg

Натали Еговцева Natali_Eg

 
36 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Создаю качественные видеоролики.

Добрый день!

Меня зовут Натали, мне 33 года. Занимаюсь созданием видеороликов - поздравительные, для соцсетей и бизнеса. Я ответственный, внимательный человек, учитываю пожелания заказчика.

Портфолио