Создаю качественные видеоролики.

Добрый день!

Меня зовут Натали, мне 33 года. Занимаюсь созданием видеороликов - поздравительные, для соцсетей и бизнеса. Я ответственный, внимательный человек, учитываю пожелания заказчика.