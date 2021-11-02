Монтаж видео. Реклама. Видеоролик
Всем привет!
Работу делаю качественно. Недорого. И в срок!
Ссылка на мои ролики
https://youtube.com/playlist?list=PLzC48ucKwjLv__LvlHT0YSfiMx926GpIo
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
2 года назад
Быстро, я доволен
Ответный отзыв
Сотрудничать легко. Задачи были выражены чётко и конкретно.