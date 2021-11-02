Natalia_Stopina

Наталья Стёпина Natalia_Stopina

 
45 летУкраина/Кременчуг
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Монтаж видео. Реклама. Видеоролик

Всем привет!

Работу делаю качественно. Недорого. И в срок! 

Ссылка на мои ролики

https://youtube.com/playlist?list=PLzC48ucKwjLv__LvlHT0YSfiMx926GpIo

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Алексей 
44 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
2 года назад
Монтаж
Быстро, я доволен
Сотрудничать легко. Задачи были выражены чётко и конкретно.
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