Natalia_Yuko

Наталя Ющенко Natalia_YukoNatalia_Yuko
22 годаУкраина/Одесса
2 года на фриланс-бирже
Была
7 месяцев назад
Я працюю на повну зайнятість. Я вільна з 10 ранку до 7 вечора, для постійних клаєнтів вільна весь час.
Доброго дня! Потрібен дизайнер для Вашого сайту? Потрібно змонтувати відео чи зробити презентацію? Для тривалої роботи чи простого редагування? Для Вас перевага швидка і якісна робота? Вітаю, ви знайшли мене! Зроблю все, що в моїх силах, щоб ви були задоволені моєю роботою.
Інструменти, якими я працюю для дизайну сайтів:
- Adobe Photoshop
-Adobe Illustrator
-Figma
Інструменти, якими я працюю для монтажу відео:
- Adobe Premiere Pro
- Adobe After Effects
- Wondershare Filmora X
Інструменти, якими я працюю для розробки презентацій:
- Microsoft PowerPoint
- Canva