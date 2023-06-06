Natalia_Yuko

Я працюю на повну зайнятість. Я вільна з 10 ранку до 7 вечора, для постійних клаєнтів вільна весь час.

Доброго дня! Потрібен дизайнер для Вашого сайту? Потрібно змонтувати відео чи зробити презентацію? Для тривалої роботи чи простого редагування? Для Вас перевага швидка і якісна робота? Вітаю, ви знайшли мене! Зроблю все, що в моїх силах, щоб ви були задоволені моєю роботою.

Інструменти, якими я працюю для дизайну сайтів:

- Adobe Photoshop

-Adobe Illustrator

-Figma

Інструменти, якими я працюю для монтажу відео:

- Adobe Premiere Pro

- Adobe After Effects

- Wondershare Filmora X

Інструменти, якими я працюю для розробки презентацій:

- Microsoft PowerPoint

- Canva