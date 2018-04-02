Nataliepali

создание продающих лендинг посадочных страниц под ключ.
Создание Создание продающих лендинг
посадочных страниц под ключ.
Разработка персональных и эксклюзивных
предложений для вас.
Повышение эффективности продаж ваших услуг и товаров
анализ конкурентов,
создание оффера,
определение целевой аудитории
создание прототипа по продающей структуре
написание текстов с триггерами максимально влияющими на ЦА
разработка уникального дизайна в соответствии с вашим брендом и стилем
верстка сайта с адаптацией под все экраны
регистрация доменного имени для вашего сайта
покупка хостинга для размещения вашего сайта