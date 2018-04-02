Nataliepali

создание продающих лендинг посадочных страниц под ключ.

Создание Создание продающих лендинг

посадочных страниц под ключ.

Разработка персональных и эксклюзивных

предложений для вас.

Повышение эффективности продаж ваших услуг и товаров

анализ конкурентов,

создание оффера,

определение целевой аудитории

создание прототипа по продающей структуре

написание текстов с триггерами максимально влияющими на ЦА

разработка уникального дизайна в соответствии с вашим брендом и стилем

верстка сайта с адаптацией под все экраны

регистрация доменного имени для вашего сайта

покупка хостинга для размещения вашего сайта