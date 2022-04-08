✅ Вдумчивый и креативный дизайн сайтов, баннеров, оформление соцсетей для роста вашего бизнеса

Привет, я Наталья, увлеченный и инновационный графический дизайнер.

Постоянно повышаю свои навыки, изучаю новые тренды, программы.

Специализируюсь на UX дизайне сайтов, баннеров, а также логотипах.

Работаю в программах Adobe Photoshop, Adobe illustrator, Figma.

Делаю потрясающий и вдумчивый дизайн для бизнеса, который имеет хорошую конверсию

и привлекает много трафика.