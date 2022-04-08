Наталия Nataliia_DolinaNataliia_Dolina
46 летРоссия/Старый Оскол
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
✅ Вдумчивый и креативный дизайн сайтов, баннеров, оформление соцсетей для роста вашего бизнеса
Привет, я Наталья, увлеченный и инновационный графический дизайнер.
Постоянно повышаю свои навыки, изучаю новые тренды, программы.
Специализируюсь на UX дизайне сайтов, баннеров, а также логотипах.
Работаю в программах Adobe Photoshop, Adobe illustrator, Figma.
Делаю потрясающий и вдумчивый дизайн для бизнеса, который имеет хорошую конверсию
и привлекает много трафика.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Карточки товаров для маркетплейсов48 просмотров
- Карточки товаров для маркетплейсов55 просмотров
- Карточки товаров для маркетплейсов56 просмотров
- Дизайн и верстка сайта на Тильда59 просмотров
- Дизайн и верстка сайта на Тильда67 просмотров
- Дизайн англоязычных сайтов в Фотошоп42 просмотра
- Постеры37 просмотров
- Логотипы и фирменный стиль31 просмотр
- Информационно-презентационный баннеры38 просмотров
- Информационно-презентационный баннеры35 просмотров
- Информационно-презентационный баннеры30 просмотров