Копирайтинг / рерайтинг. Статьи на юридическую тематику. Законодательство Украины и РФ. Правовые заключения, аналитические статьи.
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
8 лет назад
Заказ сделан.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Рекомендую.
$15
10 баллов
8 лет назад
Очень доволен работой. Быстро и качественно. Рекомендую
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Рекомендую.
$10
10 баллов
8 лет назад
Задача понята правильно, исполнена качественно в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкое ТЗ. Своевременная оплата. С удовольствием продолжила бы сотрудничество.
$20
10 баллов
8 лет назад
Работа выполнена. Спасибо.
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество.
Копирайтинг
4 отзыва
$1/час
от $1от 1 дня
#394
Юридические услуги
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
#23