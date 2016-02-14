NataliyaArt

Наталия NataliyaArt

 
48 летУкраина/Чернигов
8 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Копирайтинг / рерайтинг. Статьи на юридическую тематику. Законодательство Украины и РФ. Правовые заключения, аналитические статьи.
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Отзывы заказчиков
baxxopult
45 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Электронный документ
Заказ сделан.
Отличный заказчик. Рекомендую.
Ответный отзыв
vlarr
44 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
18 отзывов
$15
10 баллов
8 лет назад
Написать 10 статей по 1500 знаков. Срочно.
Очень доволен работой. Быстро и качественно. Рекомендую
Отличный заказчик. Рекомендую.
Ответный отзыв
baxxopult
45 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Тексты для сайта нотариуса
Задача понята правильно, исполнена качественно в срок. Рекомендую.
Отличный заказчик. Четкое ТЗ. Своевременная оплата. С удовольствием продолжила бы сотрудничество.
Ответный отзыв
anodin
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Копирайт
Работа выполнена. Спасибо.
Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
Копирайтинг
4 отзыва
$1/час
от $1от 1 дня
#394
Юридические услуги
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
#23