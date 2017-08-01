Дизайн интерьера:
- жилые помещения
- офисы
- торговые помещения
- бары, рестораны, клубы
Проектирование, 3d визуализация, полный пакет чертежей "под ключ".
Качество и творческий подход - главное правило в работе.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Квартира 3х комнатаня19 просмотров
- 2х комнатная квартира12 просмотров
- 1но комнатная квартира6 просмотров
- 2х комнатная квартира14 просмотров
- 1но комнатная квартира5 просмотров
- 2х комнатная квартира11 просмотров
- 2х комнатная квартира6 просмотров
- 4х комнатная квартира10 просмотров
- 2х комнатная квартира17 просмотров
- 2х комнатная квартира13 просмотров
- 3х комнатная квартира15 просмотров
- 2х комнатная квартира23 просмотра
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
6 лет назад
Наталья отлично справилась с заданием. Масса новых интересных идей, прорисовка и планирование деталей. Мне все очень понравилось! Наталья, смело вас рекомендую!
Ответный отзыв
Было приятно работать