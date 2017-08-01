Nataliya_T

Наталья Nataliya_T

 
43 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
год назад

Дизайн интерьера:

- жилые помещения

- офисы

- торговые помещения

- бары, рестораны, клубы

Проектирование, 3d визуализация, полный пакет чертежей "под ключ".

Качество и творческий подход - главное правило в работе.

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Отзывы заказчиков
olga721
Ольга 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Дизайн интерьера 2-комнатной квартиры
Наталья отлично справилась с заданием. Масса новых интересных идей, прорисовка и планирование деталей. Мне все очень понравилось! Наталья, смело вас рекомендую!
Было приятно работать
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