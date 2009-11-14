Необходимо перевести часть курсовой работы по музыкознанию на английский язык.
Делаю рерайт и пишу тексты на различную тематику: музыка, балет, новости, образование, дом, семья, воспитание детей, семейные отношения, туризм, фольклор, мифология, традиции, обычаи, бизнес, карьера и т.д., исключая тематику, требующую узкоспециализированных знаний.
Могу адаптировать тексты для детской аудитории.
Образование - высшее музыкальное (консерватория), специализация - история музыки.
Работаю по специальности, преподавателем музыки, кроме того, хорошо знакома с балетной тематикой.
Дополнительное образование:
психология - курсы НЛП-практика;
реклама - курсы рекламы, работа в новостном интернет-издании.
Опыт: написание статей, рефератов и курсовых работ по классической музыке;
конферанс-тексты, критика, редактирование, рерайтинг.
Высокая скорость печати - "слепой" 10ти пальцевый метод набора текста.
- $50Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад