Natalka

Наталья Natalka

 
50 летФранция/Париж
15 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Рерайт\копирайтинг

Делаю рерайт и пишу тексты на различную тематику: музыка, балет, новости, образование, дом, семья, воспитание детей, семейные отношения, туризм, фольклор, мифология, традиции, обычаи, бизнес, карьера и т.д., исключая тематику, требующую узкоспециализированных знаний.

Могу адаптировать тексты для детской аудитории.

Образование - высшее музыкальное (консерватория), специализация - история музыки.

Работаю по специальности, преподавателем музыки, кроме того, хорошо знакома с балетной тематикой.

Дополнительное образование:

психология - курсы НЛП-практика;

реклама - курсы рекламы, работа в новостном интернет-издании.

Опыт: написание статей, рефератов и курсовых работ по классической музыке;

конферанс-тексты, критика, редактирование, рерайтинг.

Высокая скорость печати - "слепой" 10ти пальцевый метод набора текста.

Написание статей
Отзывы фрилансеров
olga_pier
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Перевод на английский (для olga_pier)
Наталья -замечательный и легкий человек. Во всем идет навстречу, доброжелательная, коммуникабельная и интересная в общении. Всем рекомендую к сотрудничеству, не пожалеете!
Ольга, благодарю! Работа была выполнена в сжатые сроки, с учетом всех требований. Рекомендую Ольгу как профессионального, ответственного и творческого исполнителя.
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