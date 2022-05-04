Наталья NatalkaVelskaNatalkaVelska
Здравствуйте!
Меня зовут Наталья
Я профессионально занимаюсь веб-разработкой.
Мои навыки:
- Веб-дизайн (Flat, Material, Apple Approach)
- Проектирование пользовательских веб-интерфейсов для сайтов и веб-приложений;
- Умение слушать и понимать задачу клиента;
- Умение создавать UI/UX архитектуру;
- Статичное прототипирование;
- Понимание основ принципов графического дизайна
- Полная поисковая оптимизация проекта
Моя специализация:
- Landing Page
- Веб-дизайн
- Прототипирование
- Копирайтинг (только при заказе проекта, включен)
- Логотипы
- Айдентика
Главным в работе считаю:
* четкость поставленных задач
* честность
* обязательность и исполнительность
* легкий подход
Придерживаясь простых правил, можно легко справится
с любыми заданиями.
Главное что я могу подарить Вам, это ценность того что я делаю.
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