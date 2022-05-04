Дизайн сайтов любой сложности

Здравствуйте!

Меня зовут Наталья

Я профессионально занимаюсь веб-разработкой.

Мои навыки:

- Веб-дизайн (Flat, Material, Apple Approach)

- Проектирование пользовательских веб-интерфейсов для сайтов и веб-приложений;

- Умение слушать и понимать задачу клиента;

- Умение создавать UI/UX архитектуру;

- Статичное прототипирование;

- Понимание основ принципов графического дизайна

- Полная поисковая оптимизация проекта

Моя специализация:

- Landing Page

- Веб-дизайн

- Прототипирование

- Копирайтинг (только при заказе проекта, включен)

- Логотипы

- Айдентика

Главным в работе считаю:

* четкость поставленных задач

* честность

* обязательность и исполнительность

* легкий подход

Придерживаясь простых правил, можно легко справится

с любыми заданиями.

Главное что я могу подарить Вам, это ценность того что я делаю.