Nataly_RSYa

Здравствуйте, уважаемый заказчик!
Меня зовут Сальманова Наталья.
Я могу проанализировать Ваш сайт, изучить нишу, в которой Вы работаете.
Сравнить ваши результаты работы с конкурентами, найти пути дальнейшего развития вашего бизнеса.
Я являюсь Специалистом в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.
Я смогу подобрать самые подходящие площадки для рекламы вашего сайта, способные
гарантировать вашему ресурсу приток посетителей, а вам – клиентов.
Мой процесс работы:
• Анализирую сайт ваш и конкурентов
• Собираю ключевые слова
• Устанавливаю счетчики
• Запускаю рекламную кампанию
• Анализирую результаты работы РК
• Провожу тестирование
• Отчитываюсь по проделанной работе
• Ставлю новые цели, расширяю инструменты
Готова сделать серьезную рекламную компанию, которая сможет увеличить
продажи, прибыль фирмы.
С уважением Наталья.
Надеюсь на плодотворное сотрудничество!