Nataly_RSYa

Наталья Nataly_RSYa

 
39 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Настрою контекстную рекламу в Рекламной Сети Яндекс.

Здравствуйте, уважаемый заказчик! 

Меня зовут Сальманова Наталья.

Я могу проанализировать Ваш сайт, изучить нишу, в которой Вы работаете.

Сравнить ваши результаты работы с конкурентами, найти пути дальнейшего развития вашего бизнеса. 

Я являюсь Специалистом в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Я смогу подобрать самые подходящие площадки для рекламы вашего сайта, способные

гарантировать вашему ресурсу приток посетителей, а вам – клиентов.

Мой процесс работы: 

• Анализирую сайт ваш и конкурентов 

• Собираю ключевые слова 

• Устанавливаю счетчики 

• Запускаю рекламную кампанию 

• Анализирую результаты работы РК 

• Провожу тестирование 

• Отчитываюсь по проделанной работе 

• Ставлю новые цели, расширяю инструменты 

Готова сделать серьезную рекламную компанию, которая сможет увеличить

продажи, прибыль фирмы.  

С уважением Наталья. 

Надеюсь на плодотворное сотрудничество! 