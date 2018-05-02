Nataly_RSYa

Настрою контекстную рекламу в Рекламной Сети Яндекс.

Здравствуйте, уважаемый заказчик!

Меня зовут Сальманова Наталья.

Я могу проанализировать Ваш сайт, изучить нишу, в которой Вы работаете.

Сравнить ваши результаты работы с конкурентами, найти пути дальнейшего развития вашего бизнеса.

Я являюсь Специалистом в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Я смогу подобрать самые подходящие площадки для рекламы вашего сайта, способные

гарантировать вашему ресурсу приток посетителей, а вам – клиентов.

Мой процесс работы:

• Анализирую сайт ваш и конкурентов

• Собираю ключевые слова

• Устанавливаю счетчики

• Запускаю рекламную кампанию

• Анализирую результаты работы РК

• Провожу тестирование

• Отчитываюсь по проделанной работе

• Ставлю новые цели, расширяю инструменты

Готова сделать серьезную рекламную компанию, которая сможет увеличить

продажи, прибыль фирмы.

С уважением Наталья.

Надеюсь на плодотворное сотрудничество!