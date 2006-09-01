2003-2005 гг. - контент-менеджер, интернет -магазин «Сокол» (http://sokol.ua)
- сбор информации о товарах (описание и характеристики);
- редактирование и форматирование собранного контента;
2004-2006 гг. - составление баз данных зарубежных импортеров
- подбор, редактирование, обновление и загрузка актуального контента на сайт.
различной продукции на англ. языке. Поиск, описание и редактирование в HTML информации об аэропортах, банках мира.
2005-2007 г. - контент менеджер http://7tur.ru
- внесение и редактирование информации на сайте;
- написание статей, новостей, анонсов и прочего контента;
- поиск и сбор информации для написания текстов;
- контроль корректной работы сайта;
общение с посетителями сайта.