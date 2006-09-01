2003-2005 гг. - контент-менеджер, интернет -магазин «Сокол» (http://sokol.ua)

сбор информации о товарах (описание и характеристики);

редактирование и форматирование собранного контента;

подбор, редактирование, обновление и загрузка актуального контента на сайт.

различной продукции на англ. языке. Поиск, описание и редактирование в HTML информации об аэропортах, банках мира.

2005-2007 г. - контент менеджер http://7tur.ru

внесение и редактирование информации на сайте;

написание статей, новостей, анонсов и прочего контента;

поиск и сбор информации для написания текстов;

контроль корректной работы сайта;

общение с посетителями сайта.