Natalya81

Акимова Наталья Natalya81

 
42 годаРоссия/Белгород
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

2003-2005 гг. - контент-менеджер, интернет -магазин «Сокол» (http://sokol.ua)

  • сбор информации о товарах (описание и характеристики);
  • редактирование и форматирование собранного контента;
  • подбор, редактирование, обновление и загрузка актуального контента на сайт.
2004-2006 гг. - составление баз данных зарубежных импортеров различной продукции на англ. языке. Поиск, описание и редактирование в HTML информации об аэропортах, банках мира.

2005-2007 г. - контент менеджер http://7tur.ru

  • внесение и редактирование информации на сайте;
  • написание статей, новостей, анонсов и прочего контента;
  • поиск и сбор информации для написания текстов;
  • контроль корректной работы сайта;
общение с посетителями сайта.
Написание статейHTML