иллюстратор, инженер-проектировщик, художник

Я иллюстратор. Имею художественное и высшее техническое образование, а также 12-и летний опыт в инженерии. Проектирую гипермаркеты, рестораны, магазины, фабрики-кухни, электрические, строительные, и прочие чертежи. Пишу картины в современных техниках. Вся моя жизнь - это творчество. В иллюстрации я очень люблю перспективу и детализацию. Именно она сделает ваш проект уникальным. Давайте воплотим вашу мечту в реальность и создадим продукт отличительным от других. Буду рада новым проектам. Всегда с удовольствием отвечу на все интересующие вопросы. Мое портфолио можно посмотреть тут: http://natalya.bobova.tilda.ws