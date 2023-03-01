Natalya_Vlaeva

Наталья Влаева Natalya_Vlaeva

 
40 летУкраина/Одесса
год на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Креативные творческие тексты для ваших сайтов от Натальи Влаевой

Выполнение быстрого и качественного рерайта, копирайта, корректировки текста. 


Образование


Название университета: ЮГПУ им. К. Д. 

Ушинского


Год выпуска: 2006 г


Факультет: Практическая психология 


Специальность: Психология 



Курсы /тренинги:


  • Курс «Самореализация и деньги по женски» В. Ольховской и К. Мишиной - 2021 г. 


  • Курс «Web- райт/копирайт»  от УкрТекст - 2023 г. 


  • Курс «Воспитание в стиле коучинг в условиях современного трэша» Д. Карпачева - 2023 г. 



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Здравствуйте, меня зовут Наталья. Добрая, отзывчивая, готова прийти на помощь, ответственная - это про меня).

Пишу стихи, вяжу крючком и спицами, увлекаюсь психологией. 


С радостью помогу вам в написании статей, сделаю качественный рерайт, корректировку текста. Когда берусь за работу - делаю это с вдохновением. 

Окажу услуги по переводу с русского, болгарского, английского на украинский и наоборот. 

Также напишу посты для соцсетей, комментарии только положительного характера. 


Мои контакты: 


- вайбер: 0678820199

- еmail: [email protected] 

- профиль в фейсбук: https://www.facebook.com/natalya.vlaeva

Написание статей