Креативные творческие тексты для ваших сайтов от Натальи Влаевой

Выполнение быстрого и качественного рерайта, копирайта, корректировки текста.





Образование:





Название университета: ЮГПУ им. К. Д.

Ушинского





Год выпуска: 2006 г





Факультет: Практическая психология





Специальность: Психология







Курсы /тренинги:





Курс «Самореализация и деньги по женски» В. Ольховской и К. Мишиной - 2021 г.





Курс «Web- райт/копирайт» от УкрТекст - 2023 г.





Курс «Воспитание в стиле коучинг в условиях современного трэша» Д. Карпачева - 2023 г.







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Здравствуйте, меня зовут Наталья. Добрая, отзывчивая, готова прийти на помощь, ответственная - это про меня).

Пишу стихи, вяжу крючком и спицами, увлекаюсь психологией.





С радостью помогу вам в написании статей, сделаю качественный рерайт, корректировку текста. Когда берусь за работу - делаю это с вдохновением.

Окажу услуги по переводу с русского, болгарского, английского на украинский и наоборот.

Также напишу посты для соцсетей, комментарии только положительного характера.





Мои контакты:





- вайбер: 0678820199

- еmail: [email protected]

- профиль в фейсбук: https://www.facebook.com/natalya.vlaeva