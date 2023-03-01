Наталья Влаева Natalya_VlaevaNatalya_Vlaeva
Выполнение быстрого и качественного рерайта, копирайта, корректировки текста.
Образование:
Название университета: ЮГПУ им. К. Д.
Ушинского
Год выпуска: 2006 г
Факультет: Практическая психология
Специальность: Психология
Курсы /тренинги:
Курс «Самореализация и деньги по женски» В. Ольховской и К. Мишиной - 2021 г.
Курс «Web- райт/копирайт» от УкрТекст - 2023 г.
Курс «Воспитание в стиле коучинг в условиях современного трэша» Д. Карпачева - 2023 г.
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Здравствуйте, меня зовут Наталья. Добрая, отзывчивая, готова прийти на помощь, ответственная - это про меня).
Пишу стихи, вяжу крючком и спицами, увлекаюсь психологией.
С радостью помогу вам в написании статей, сделаю качественный рерайт, корректировку текста. Когда берусь за работу - делаю это с вдохновением.
Окажу услуги по переводу с русского, болгарского, английского на украинский и наоборот.
Также напишу посты для соцсетей, комментарии только положительного характера.
Мои контакты:
- вайбер: 0678820199
- еmail: [email protected]
- профиль в фейсбук: https://www.facebook.com/natalya.vlaeva