Natalya_Vsevsad

Требуется ландшафтный инженер для разработки комплекта чертежей по готовому дизайн-проекту участка. Есть утвержденная концепция благоустройства и эскиз генплана, нужен комплект строительной документации. Примерный объем документации: проект вертикальной планировки, картограмма земляных работ, план дорожных покрытий и мощений, ...
Наталья Пархачева Natalya_VsevsadNatalya_Vsevsad
Добрый день!
Меня зовут Наталья, я ассистент директора компании ВСЕВСАД.
Мы выполняем "под ключ" проекты в сфере ландшафтного дизайна более 20 лет. Работаем в Санкт-Петербурге и области, портфолио можно посмотреть здесь: vsevsad.org. Узнать больше о команде и нашем подходе к работе: @vsevsad_landscape.
Руководительница компании Анаит Акопян:
- ландшафтный дизайнер;
- постоянный партнёр Московского фестиваля "Сады и люди";
- победитель фестиваля "Сады и люди 2015";
- победитель II Открытого международного конкурса городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" в номинации "Большой выставочный сад".
- выпускница Instituto Superiore di Architettura e Design (Милан) по специальностям "Дизайн среды" и "Дизайн интерьера".
Стажировалась и работала со студиями:
- Luca Scacchetti;
-Antonio Perazzi;
- Vittorio Perretto, студия Hortensia.
Число наших клиентов постоянно растёт, поэтому мы ищем увлеченных, ответственных и опытных архитекторов, ландшафтных инженеров-проектировщиков, которые знают, как правильно разработать чертежи благоустройства участка.
Будем рады классным специалистам, которые готовы развиваться и совершенствовать свои навыки вместе с нами!
- Ландшафтный дизайн1 заявкаЗакрыт2 года назад