Natalya_Vsevsad

Компания "ВСЕВСАД": ландшафтный дизайн и благоустройство

Добрый день!

Меня зовут Наталья, я ассистент директора компании ВСЕВСАД.

Мы выполняем "под ключ" проекты в сфере ландшафтного дизайна более 20 лет. Работаем в Санкт-Петербурге и области, портфолио можно посмотреть здесь: vsevsad.org. Узнать больше о команде и нашем подходе к работе: @vsevsad_landscape.

Руководительница компании Анаит Акопян:

- ландшафтный дизайнер;

- постоянный партнёр Московского фестиваля "Сады и люди";

- победитель фестиваля "Сады и люди 2015";

- победитель II Открытого международного конкурса городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" в номинации "Большой выставочный сад".

- выпускница Instituto Superiore di Architettura e Design (Милан) по специальностям "Дизайн среды" и "Дизайн интерьера".

Стажировалась и работала со студиями:

- Luca Scacchetti;

-Antonio Perazzi;

- Vittorio Perretto, студия Hortensia.

Число наших клиентов постоянно растёт, поэтому мы ищем увлеченных, ответственных и опытных архитекторов, ландшафтных инженеров-проектировщиков, которые знают, как правильно разработать чертежи благоустройства участка.

Будем рады классным специалистам, которые готовы развиваться и совершенствовать свои навыки вместе с нами!