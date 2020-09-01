Natanilika

Наталья Natanilika

 
25 летРоссия/Тула
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Давайте поговорим

Привет!

В дизайне всю жизнь: получила профессиональное образование в Вузе, работала в веб-студии и хочу ворваться во фриланс. У меня нет большого количества отзывов, но есть желание сделать Вам классный проект)

  • Больше всего люблю стиль минимализм
  • Рисую от руки на бумаге и планшете
  • Помогу Вам с помощью своих навыков разработать новые и интересные решения
Работаю в Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illistrator, Corel Drow, разбираюсь в 3ds max.

Портфолио: https://www.behance.net/natalia2014690

Мои услуги:

  • дизайн полиграфической продукции
  • веб-дизайн (только дизайн сайта, без верстки)
  • иллюстрации

Контакты

Свяжусь в удобном для Вас формате и буду всегда на связи. 

Надеюсь на приятное сотрудничество)

Дизайн сайтаFigma
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
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Мария 
32 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$41
10 баллов
3 года назад
3D Иллюстрация - Визуализация ПРОЕКТА
Всем привет! Я давно занимаюсь разработкой сайтов и искал специалиста, который смог бы визуализировать нашу идею в 3D графике. Было нелегко! :) Но! Откликнулась Наталия! 7 дней кропотливой работы, много было дополнений с нашей стороны, но Наталья все выполнила на очень достойном уровне. Спасибо!
Приятный человек, соблюдает договоренности, предоставил всю необходимую информацию и пожелания, своевременная оплата.
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