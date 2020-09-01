Давайте поговорим
Привет!
В дизайне всю жизнь: получила профессиональное образование в Вузе, работала в веб-студии и хочу ворваться во фриланс. У меня нет большого количества отзывов, но есть желание сделать Вам классный проект)
- Больше всего люблю стиль минимализм
- Рисую от руки на бумаге и планшете
- Помогу Вам с помощью своих навыков разработать новые и интересные решения
Портфолио: https://www.behance.net/natalia2014690
Мои услуги:
- дизайн полиграфической продукции
- веб-дизайн (только дизайн сайта, без верстки)
- иллюстрации
Контакты
Свяжусь в удобном для Вас формате и буду всегда на связи.
Надеюсь на приятное сотрудничество)
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$40
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Отзывы заказчиков
$41
10 баллов
3 года назад
Всем привет! Я давно занимаюсь разработкой сайтов и искал специалиста, который смог бы визуализировать нашу идею в 3D графике. Было нелегко! :) Но! Откликнулась Наталия! 7 дней кропотливой работы, много было дополнений с нашей стороны, но Наталья все выполнила на очень достойном уровне. Спасибо!
Ответный отзыв
Приятный человек, соблюдает договоренности, предоставил всю необходимую информацию и пожелания, своевременная оплата.