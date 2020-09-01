Давайте поговорим

Привет!

В дизайне всю жизнь: получила профессиональное образование в Вузе, работала в веб-студии и хочу ворваться во фриланс. У меня нет большого количества отзывов, но есть желание сделать Вам классный проект)

Больше всего люблю стиль минимализм

Рисую от руки на бумаге и планшете

Помогу Вам с помощью своих навыков разработать новые и интересные решения

Работаю в Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illistrator, Corel Drow, разбираюсь в 3ds max.

Портфолио: https://www.behance.net/natalia2014690

Мои услуги:

дизайн полиграфической продукции

веб-дизайн (только дизайн сайта, без верстки)

иллюстрации

Контакты

Свяжусь в удобном для Вас формате и буду всегда на связи.

Надеюсь на приятное сотрудничество)