Наталья Сосидка NatashaPolyakovaNatashaPolyakova
39 летРоссия/Краснодар
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
7 месяцев назад
Качественная верстка. Услуги Frontend Developer.
HTML - HTML5, Pug.
CSS - CSS3, SASS(SCSS).
Библиотеки, инструменты - Gulp, Swiper Slide, и т. д.
Адаптивная, резиновая, кроссбраузерная верстка.
Аккуратный, логичный, продуманный код.
Соблюдение стандартов W3C.
SEO-верстка.
Рixel Рerfect.
Гарантия на выполнение работы
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Cайт тренажёрного зала - выпускной проект1 просмотр
HTML-верстка
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$10/час
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