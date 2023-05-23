Качественная верстка. Услуги Frontend Developer. HTML - HTML5, Pug.

CSS - CSS3, SASS(SCSS).

Библиотеки, инструменты - Gulp, Swiper Slide, и т. д.

Адаптивная, резиновая, кроссбраузерная верстка.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Соблюдение стандартов W3C.

SEO-верстка.

Рixel Рerfect.

Гарантия на выполнение работы HTMLCSSSCSSSASSGulp

Я против войны в Украине !