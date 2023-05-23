NatashaPolyakova

Наталья Сосидка NatashaPolyakova

 
39 летРоссия/Краснодар
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
7 месяцев назад
Качественная верстка. Услуги Frontend Developer.

  • HTML - HTML5, Pug.

  • CSS - CSS3, SASS(SCSS).

  • Библиотеки, инструменты - Gulp, Swiper Slide, и т. д.

  • Адаптивная, резиновая, кроссбраузерная верстка.

  • Аккуратный, логичный, продуманный код.

  • Соблюдение стандартов W3C.

  • SEO-верстка.

  • Рixel Рerfect.

  • Гарантия на выполнение работы

HTMLCSSSCSSSASSGulp
Портфолио
HTML-верстка
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$10/час
от $10от 1 дня
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