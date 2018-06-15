Natasha_rsya

Наталья Natasha_rsya

 
40 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Реклама в РСЯ!

Я - начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.  

Я прошла тренинг “Специалист по интернет-рекламе 3.0”, усиленно изучила самые современные технологии рекламы, и готова внедрить их для Вас бесплатно.  

Первые свои рекламные кампании буду настраивать абсолютно бесплатно - всего лишь за Ваш отзыв о моей работе. 

Как Вам такое предложение?  

Предлагаю обсудить детальнее. 

В наше время реклама в интернете - залог успеха. Правильная настройка рекламной кампании - это новые клиенты и соответственно прибыль. 