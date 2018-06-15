Natasha_rsya

Реклама в РСЯ!
Я - начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.
Я прошла тренинг “Специалист по интернет-рекламе 3.0”, усиленно изучила самые современные технологии рекламы, и готова внедрить их для Вас бесплатно.
Первые свои рекламные кампании буду настраивать абсолютно бесплатно - всего лишь за Ваш отзыв о моей работе.
Как Вам такое предложение?
Предлагаю обсудить детальнее.
В наше время реклама в интернете - залог успеха. Правильная настройка рекламной кампании - это новые клиенты и соответственно прибыль.
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