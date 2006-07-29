ФИО: Громская (Граблевская) Наталья Валерьевна

Возраст: 27 лет (04.01.1980)

Семейное положение: замужем, двое детей

Адрес: Великий Новгород

Е-мейл: [email protected]

Образование: неоконченное высшее

Специальность: исторический факультет

Работа в качестве журналиста: основная тематика работы – общественно-политическая, а также – дети, красота, здоровье.

С 1996 года: газеты «Малая Вишера», «Новгородский университет», «Что? Где? Когда?», «Новгородские ведомости» «Новая новгородская газета», Длительное сотрудничество со специализированным изданием – газета «Местное самоуправление» (собственный корреспондент газеты по СЗФО РФ). Корреспондент ИА Россия.Регионы. Также в ходе своей журналисткой деятельности осуществляла ведение регионального информационно-развлекательного портала, где в должностные обязанности входило: наполнение контента портала, подбор и написание информационных сообщений.

По тематике дети длительное время сотрудничала с Интернет-cайтом Няня.ру (www.nanya.ru) в качестве ведущей рубрики «Красота и здоровье». В обязанности входило:

- формирование структуры раздела,

- поиск информации,

- еженедельное обновление раздела;

- создание компиляций по теме раздела, написание собственных материалов;

- верстка и публикация их на сайте.

Помимо этого осуществляла помощь материалами и в другие разделы журнала: «Хозяюшка», «Рукодельница» «Кухонька», «Беременность и роды», «Покупки».

Ряд собственных материалов были опубликованы в печатном издании Няня

Некоторые публикации доступны по адресам:

http://www.shkolazhizni.ru/about/6/

http://www.qyl.ru/club/nathalinka