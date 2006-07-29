Информационно – аналитическому порталу, посвященному политической жизни Северо-Западного региона Российской Федерации требуется корреспондент в республике Коми. Оплата труда – гонорарная, от количества опубликованных материалов.
ФИО: Громская (Граблевская) Наталья Валерьевна
Возраст: 27 лет (04.01.1980)
Семейное положение: замужем, двое детей
Адрес: Великий Новгород
Е-мейл: [email protected]
Образование: неоконченное высшее
Специальность: исторический факультет
Работа в качестве журналиста: основная тематика работы – общественно-политическая, а также – дети, красота, здоровье.
С 1996 года: газеты «Малая Вишера», «Новгородский университет», «Что? Где? Когда?», «Новгородские ведомости» «Новая новгородская газета», Длительное сотрудничество со специализированным изданием – газета «Местное самоуправление» (собственный корреспондент газеты по СЗФО РФ). Корреспондент ИА Россия.Регионы. Также в ходе своей журналисткой деятельности осуществляла ведение регионального информационно-развлекательного портала, где в должностные обязанности входило: наполнение контента портала, подбор и написание информационных сообщений.
По тематике дети длительное время сотрудничала с Интернет-cайтом Няня.ру (www.nanya.ru) в качестве ведущей рубрики «Красота и здоровье». В обязанности входило:
- формирование структуры раздела,
- поиск информации,
- еженедельное обновление раздела;
- создание компиляций по теме раздела, написание собственных материалов;
- верстка и публикация их на сайте.
Помимо этого осуществляла помощь материалами и в другие разделы журнала: «Хозяюшка», «Рукодельница» «Кухонька», «Беременность и роды», «Покупки».
Ряд собственных материалов были опубликованы в печатном издании Няня
Некоторые публикации доступны по адресам:
http://www.shkolazhizni.ru/about/6/
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