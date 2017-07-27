Копирайтер, Оператор, Ассистент. Транскрибатор.

Здравствуйте, пишу тексты практически на любые темы.

Грамотно, быстро, несколько первых заказов выполню дляпортфолио, за шоколадку. Опыт не большой, но работаю самоотверженно, а главное

уникально.

Имеется опыт работы оператора, холодные звонки и теплые.

Так же могу работать личным, удалённым ассистентом. Обучаюсь быстро.Присутствует желание развиваться и работать.

Мои контакты:

Vk- https://vk.com/natikkotova

Telegram – 8186477948

WhatsApp, Viber – 89002934184

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