У мене технічна освіта, але я почала вивчати дизайн ще в студентські роки. Мені було важливо візуалізовувати інформацію, чим менше тексту, тим краще. Як спеціаліст SMM, маркетолог та дизайнер в клініці, я заглибилася в цей бізнес проект та реалізовувала маркетингові та дизайн рішення продажу послуг, завойовувати довіру клієнтів, тощо.

Працюючи в івент-агентстві, разом із менеджером заходів, я розробляла візуальну концепцію заходів, які були доречними для аудиторії та бюджету. Крім того, я працювала з різними стилями, навчилася швидко закривати задачі та адекватно реагувати на аргументовану критику.

Рекламне агентство дозволило мені створювати візуальні концепції для вирішення бізнес-проблем клієнта, задля подальшої комунікації з аудиторією.

Вивчення веб-дизайну допомогло створювати сайти, де можна детально розповісти про товар, послугу, без нав’язливих поп-апів.

Надалі я планую вивчити 3D-редактор, щоб розширити свої можливості в дизайні.

В майбутньому планую стати впевненим продукт дизайнером для вирішення складних бізнес задач на будь-якому рівні.

Дизайн для мене - це не просто картинка, адже нейронні мережі здатні вирішити це завдання.