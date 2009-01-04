Я-такой человек, который всегда рад работе. Не верите?:) Давайте попробуем!
Мне 24 года, по образованию я журналист, хотя последние 2 года работала в рекламе- писала тексты,пресс-релизы, статьи, проводила пресс-конференции, подготавливала PR-мероприятия, в общем, опыта в сфере рекламы, PR и маркетинга достаточно. Люблю и умею много писать, свободного времени- все 24 часа, если нужно- могу писать и ночь- не понаслышке знаю, что такое аврал. В общем, готова сотрудничать!
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Портфолио
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- Рерайт статьи "Нулевая отчетность"209 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
15 лет назад
Наталья написала интересный пресс-релиз. Работает быстро-на выполенние заказа ушел всего час. Качество от скорости не страдает. Думаю продолжить сотрудничество.
Ответный отзыв
Работать с Алексеем очень приятно- быстро и логично ставит задачи. Работала без предоплаты, но оплата прошла сразу, задержек с перечислением денег за работу не возникло. Очень приятный человек как в общении,так и в работе. Надеюсь на продолжение сотрудничества!