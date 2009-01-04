Я-такой человек, который всегда рад работе. Не верите?:) Давайте попробуем!

Мне 24 года, по образованию я журналист, хотя последние 2 года работала в рекламе- писала тексты,пресс-релизы, статьи, проводила пресс-конференции, подготавливала PR-мероприятия, в общем, опыта в сфере рекламы, PR и маркетинга достаточно. Люблю и умею много писать, свободного времени- все 24 часа, если нужно- могу писать и ночь- не понаслышке знаю, что такое аврал. В общем, готова сотрудничать!