Naumov1635

Наумов Станислав, работаю по теме транскрибация или копирайтинг, так-же меня можно найти на проекте Freten

﻿РЕЗЮМЕ

Здравствуйте! Меня зовут Стас и я работаю на темы такие как: транскрибация и копирайтинг. Есть небольшой опыт в работе транскрибации и копирайтинга, читал теории, поэтому они выходят у меня лучше всего. Закажите и посмотрите сами! Готов принять заказ всегда. Участвую в конкурсах на логотипы.

Могу смонтировать видео, но для этого нужен видеоматериал, который я буду монтировать. Этот видеоматериал должен

быть отснят вами, а я уже смонтирую. На этом, пока всё. В дальнейшем планирую пробовать себя во всём.

Ссылка на работы в портфолио: https://drive.google.com/drive/folders/13cL-cil1muqbBrBDXXPbS2WQQQMMqQlS?usp=sharing

Там на сегодняшний день все работы.