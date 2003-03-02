Naumov1635

Станисла Naumov1635

 
22 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Наумов Станислав, работаю по теме транскрибация или копирайтинг, так-же меня можно найти на проекте Freten

﻿РЕЗЮМЕ

 Здравствуйте! Меня зовут Стас и я работаю на темы такие как: транскрибация и копирайтинг.   Есть небольшой опыт в работе транскрибации и копирайтинга, читал теории, поэтому они выходят у меня лучше всего. Закажите и посмотрите сами!  Готов принять заказ всегда. Участвую в конкурсах на логотипы.

 Могу смонтировать видео, но для этого нужен видеоматериал, который я буду монтировать. Этот видеоматериал должен

быть отснят вами, а я уже смонтирую. На этом, пока всё. В дальнейшем планирую пробовать себя во всём. 

Ссылка на работы в портфолио:  https://drive.google.com/drive/folders/13cL-cil1muqbBrBDXXPbS2WQQQMMqQlS?usp=sharing

Там на сегодняшний день все работы.