Naumov1635

Наумов Станислав, работаю по теме транскрибация или копирайтинг, так-же меня можно найти на проекте Freten
РЕЗЮМЕЗдравствуйте! Меня зовут Стас и я работаю на темы такие как: транскрибация и копирайтинг. Есть небольшой опыт в работе транскрибации и копирайтинга, читал теории, поэтому они выходят у меня лучше всего. Закажите и посмотрите сами! Готов принять заказ всегда. Участвую в конкурсах на логотипы.
Могу смонтировать видео, но для этого нужен видеоматериал, который я буду монтировать. Этот видеоматериал должен
быть отснят вами, а я уже смонтирую. На этом, пока всё. В дальнейшем планирую пробовать себя во всём.
Ссылка на работы в портфолио: https://drive.google.com/drive/folders/13cL-cil1muqbBrBDXXPbS2WQQQMMqQlS?usp=sharing
Там на сегодняшний день все работы.
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