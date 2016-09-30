Access. Перенос данных, в т.ч. из приложений DOS.
http://tests.specialist.ru/public.asp?show=all&uid=114579#sct
http://www.intuit.ru/diploma/wxDPLViEr4Hq/P00012182/
http://www.intuit.ru/diploma/wxDPLViEr4Hq/P00013319/
http://www.intuit.ru/diploma/wxDPLViEr4Hq/P00013340/
http://www.intuit.ru/diploma/wxDPLViEr4Hq/P00013341/
http://www.intuit.ru/diploma/wxDPLViEr4Hq/P00014354/
Действие аккаунта приостановлено!
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