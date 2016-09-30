Navixo

Игнат Navixo

 
47 летРоссия/Прокопьевск
18 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Access. Перенос данных, в т.ч. из приложений DOS.

http://tests.specialist.ru/public.asp?show=all&uid=114579#sct

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