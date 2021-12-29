Моя цель - предоставить качественну услугу на рынке!

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Я набрал новую команду и в честь этого первые 3 заказа будут по минимальным ценам!

Сертифицированный специалист Битрикс, Travelline, Яндекс

Имею высшее образование.

Занимаюсь Маркетингом 5лет!

Проведу грамотный маркетинговый анализ, подниму бренд с колен и проведу его к большим продажам.

У меня есть своя команда специалистов, которые закроют любой вопрос в продвижение и маркетинге.