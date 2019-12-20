Любой фотошоп за ваши деньги :)

Ну или почти любой. А конкретнее:

1) Дрим арт - сделаю ваш портрет ярким.

2) Постеры в стиле Lo-Fi - сделаю стильный постер по вашим пожеланиям

3) Рекламные визитки для Вас и вашего бизнеса

4) Флаера, плакаты, афиши

Стараюсь выполнять работу быстро. однако все зависит от объема. За срочные заказы берусь первым делом. Не стесняйтесь, я выполняю любые пожелания) Человек я толерантный, сговорчивый, но работу беру из расчета собственных сил и навыков, о которых я написала выше. Что от Вас требуется? Как можно подробнее и понятнее описывать Ваши пожелания. Помните, что этого зависит наше с Вами время) Иногда лучше прислать несколько исходников, если есть такая возможность. Если нет - моей задачей будет выкрутиться из ситуации и выполнить Ваш заказ)