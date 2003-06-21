Предоставляю кросбраузерную и адаптивную верстку, с чистым и валидным кодом.

Услуги:

Создание Landing page;

Создание сайт-визиток; Создание сайт-магазин;

Создание правки сайтов;

Мои знания:

Flex/Grid/БЭМ/SCSS/HTML5/CSS3/Java script/Gulp/Swiper/Figma.

Если у вас нет макета для планшетов/телефонов? Я сверстаю их опираясь на макет

для ПК используя как отзивчивий адаптив так и брейк поинты!

Гарантия:

После утверждения работы, на протяжении 10-ти дней, я абсолютно безплатно исправлю свои ошибки,

которие могли быть пропущены при приеме роботы или замечены позже.

Оплата:

• На карту

• Онлайн кошелёк

• безопасная сделка

• Любым удобным для вас способом

Mои контакты:

• Инстаграм: ccылка !

• Номер: 0685565668.

• Telegram: ссылка !

Портфолио: