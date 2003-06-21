Предоставляю кросбраузерную и адаптивную верстку, с чистым и валидным кодом.
Услуги:
Создание Landing page;
Создание сайт-визиток; Создание сайт-магазин;
Создание правки сайтов;
Мои знания:
Flex/Grid/БЭМ/SCSS/HTML5/CSS3/Java script/Gulp/Swiper/Figma.
Если у вас нет макета для планшетов/телефонов? Я сверстаю их опираясь на макет
для ПК используя как отзивчивий адаптив так и брейк поинты!
Гарантия:
После утверждения работы, на протяжении 10-ти дней, я абсолютно безплатно исправлю свои ошибки,
которие могли быть пропущены при приеме роботы или замечены позже.
Оплата:
• На карту
• Онлайн кошелёк
• безопасная сделка
• Любым удобным для вас способом
Mои контакты:
• Инстаграм: ccылка!
• Номер: 0685565668.
• Telegram: ссылка!
Портфолио:
Портфолио
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