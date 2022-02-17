Nazarii_Lysak

Вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. Адаптивность, Fexbox, HTML5, CSS3, JavaScript.
Гарантия на вёрстку
В течении двух недель после передачи архива с версткой бесплатно исправлю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Telegram: Nazareth1987
- Вёрстка кроссбраузерная, адаптивная, валидная.
- Верстаю из Figma, Sketch, PSD, Adobe XD, Zeplin.
- Адаптивность, отзывчивость (responsive).
- всегда на связи
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков