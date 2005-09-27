Nazariyvozniuk

Профессиональный дизайнер , фотошопер.

Профессиональный дизайнер. Основный вид оплачиваемой деятельности - обработка фото. Могу превратить даже полу-размытое фото в искусство. Оперирую в среде для обработки около 4 лет. Фото , иллюстрация каждого нового заказа гарантирует УНИКАЛЬНОСТЬ и НЕПОВТОРИМОСТЬ ,в отличии от версий обработок которые предлагают обычные бесплатные приложения часто совместимые только с портативным телефоном. Стоимость каждой иллюстрации , каждого

фото (группы фотографий, иллюстраций) линейно зависит от сложности выполнения , времени , количества и моего настроения .Обратная связь с автором - vnazariyv@gmail,com , discord LOST#2613 , instagram @psprofi_official .