Nazim2016

Назим Мамутов Nazim2016

 
37 летУкраина/Симферополь
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
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  • Рерайт кулинарного рецепта

    Рерайт кулинарного рецепта с пошаговым описанием. Количество символов 1000-2500 символов. От рерайтера требуется грамотность, опыт работы не обязательный, постараюсь обучить. Срочно!

    Рерайтинг93 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется написание рецептов (рерайт)

    Рерайт кулинарного рецепта с пошаговым описанием. Количество символов 1000-2500 символов. От рерайтера требуется грамотность, опыт работы не обязательный, постараюсь обучить.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад
Отзывы фрилансеров
irina-fks
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Требуется написание рецептов (рерайт)
Хорошая совместная работа. Четкая постановка задач и оплата в срок.
Понравилось работать с Ириной. Тексты были написаны вовремя, грамотно и по теме. Спасибо. Буду обращаться и дальше. Рекомендую.
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