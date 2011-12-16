Программист С++,C#, VBA

Программирование на языках C++, C#, Visual Basic. Использование ООП, WinAPI, Unit тестирования, . Опыт работы в Linux-системах на уровне администратора.

Дополнительные даннные.

• Выпускник Национального Авиационного университета по специальности "Системное програмирование";

• В настаящий момент работаю программистом в голландской компании Twinfield International N.V. (http://www.twinfield.co.uk/), которая занимается разработкой он-лайн бухгалтерии для предприятий на европейском рынке.

• Английский – средний разговорный, технический