Истомин Сергей НиколаевичМужчина, 34 года, родился 1 июня 1981
+7 (911) 912-53-72 желаемый способ связи [email protected]
Skype: sir_neanderthal
LinkedIn: http://linkedin.com/in/sergeyistomin
Проживает: Санкт-Петербург, м. Площадь Восстания
Опыт работы 8 лет 8 месяцев
Апрель 2012 настоящее время 3 года 5 месяцев
ООО "Паладин Инжиниринг"Санкт-Петербург, paladin-engineering.ru
Старший программист
- Руководство проектами по разработке web-сайтов, web-сервисов, мобильных приложений.
- Анализ и написание ТЗ, бюджетирование, планирование .времени и этапов разработки
- Разработка архитектуры проектов
- Установка и настройка Git и YouTrack серверов
- Разработка backend для iOs и Android приложений на Python/Dango/REST framework/PostgreSql
- Разработка Web-сайтов Python/Django/Less/Bootstrap/JQuery
- Разработка парсеров Python/Scrapy/PostgreSql
- Разработка приложения под WinPhoneЯнварь 2009
Июнь 2013 4 года 6 месяцев
Северо-Западный институт печати
Санкт-Петербург
Преподаватель
Читал курс HTML/CSS верстки на кафедре Графики
Август 2011 Март 2012 8 месяцев
анкт-Петербург,
Старший программист
Обязанности
-- Проектирование архитектуры приложения и разработка C#, ASP.Net, Javascript
-- Руководство командой разработчиков (2 разработчика, 1 верстальщик) Достижения Релиз первой верии
Октябрь 2010 Июнь 2011
9 месяцев
ООО One Development
Санкт-Петербург
Cтарший программист
Проектирование архитектуры и разработка веб приложения для организации и проведения тендеров. C#, ASP.Net, Javascript Поддержка highload проектов
Сентябрь 2008 Январь 2009 5 месяцев
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург
Эксперт
Анализ и обработка информации из различных БД для экспертной работы с использованием ГИС MapInfo, СУБД Postgres
Декабрь 2005 Май 2006 6 месяцев
ООО Лабитек
Санкт-Петербург
Разработчик ASP.Net/Javascript
Работал над проектом: Система поиска информации для Share Point Portal Server.C#, ASP.Net, Javascript
Сентябрь 2004 Октябрь 2005 1 год 2 месяца
Центр речевых технологийСанкт-Петербург,
Программист .NET
Разработка приложения .Net WinForms Законченные проекты: Система регистрации телефонных переговоров, блок архивации и блок разграничения прав доступа Получен опыт работы в большой команде программистов, и опыт руководства командой. C#, ASP.Net, Javascript
Образование
Высшее 2005
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения,
Санкт-Петербург ф-т Информационных систем управление, Автоматика и управление в технических системмах
Ключевые навыки
Знание языков
Русский родной
Английский могу проходить интервью
Навыки
Администрирование серверов Linux Веб-программирование Ведение переговоров Верстка Постановка задач разработчикам Разработка технических заданий руководство командой разработчиков Сбор и анализ требований Управление проектамиДополнительная информация
Обо мне
В резюме указаны далеко не все проекты где мне приходилось участвовать.
Внедрял, неоднократно, системы управления проектами
Умею выступать перед большим количеством слушателей
Умею планировать и рассчитывать бюджеты проектов.
Умею решать задачи в новой, нестандартной, быстро меняющейся обстановке.
Программирую на С#, Python, PHP. Верстаю HTML/CSS с использованием LESS.
В данный момент осваиваю AngularJS
Администрирую LAMP и Nginx сервера на Debian и Ubuntu.
Несколько лет проработал на фрилансе (ODesk, Elance, Guru, Freelance.ru).
Делал сайты на Python/Django, ASP.net MVC, разрабатывал frontend web-проектов на Javascript.
Люблю программировать, делаю это для себя.
Знаю цифровую электронику и изготавливаю устройства на Arduino и AVR в качестве хобби.
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