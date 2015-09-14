Web-разработчик, разработчик электроники

Истомин Сергей НиколаевичМужчина, 34 года, родился 1 июня 1981

+7 (911) 912-53-72 желаемый способ связи [email protected]

Skype: sir_neanderthal

LinkedIn: http://linkedin.com/in/sergeyistomin

Проживает: Санкт-Петербург, м. Площадь Восстания

Опыт работы 8 лет 8 месяцев

Апрель 2012 настоящее время 3 года 5 месяцев

ООО "Паладин Инжиниринг"Санкт-Петербург, paladin-engineering.ru

Старший программист

- Руководство проектами по разработке web-сайтов, web-сервисов, мобильных приложений.

- Анализ и написание ТЗ, бюджетирование, планирование .времени и этапов разработки

- Разработка архитектуры проектов

- Установка и настройка Git и YouTrack серверов

- Разработка backend для iOs и Android приложений на Python/Dango/REST framework/PostgreSql

- Разработка Web-сайтов Python/Django/Less/Bootstrap/JQuery

- Разработка парсеров Python/Scrapy/PostgreSql

- Разработка приложения под WinPhoneЯнварь 2009

Июнь 2013 4 года 6 месяцев

Северо-Западный институт печати

Санкт-Петербург

Преподаватель

Читал курс HTML/CSS верстки на кафедре Графики

Август 2011 Март 2012 8 месяцев

GdeProfi.ruС

анкт-Петербург,

gdeprofi.ru

Старший программист

Обязанности

-- Проектирование архитектуры приложения и разработка C#, ASP.Net, Javascript

-- Руководство командой разработчиков (2 разработчика, 1 верстальщик) Достижения Релиз первой верии

Октябрь 2010 Июнь 2011

9 месяцев

ООО One Development

Санкт-Петербург

Cтарший программист

Проектирование архитектуры и разработка веб приложения для организации и проведения тендеров. C#, ASP.Net, Javascript Поддержка highload проектов

Сентябрь 2008 Январь 2009 5 месяцев

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

Эксперт

Анализ и обработка информации из различных БД для экспертной работы с использованием ГИС MapInfo, СУБД Postgres

Декабрь 2005 Май 2006 6 месяцев

ООО Лабитек

Санкт-Петербург

Разработчик ASP.Net/Javascript

Работал над проектом: Система поиска информации для Share Point Portal Server.C#, ASP.Net, Javascript

Сентябрь 2004 Октябрь 2005 1 год 2 месяца

Центр речевых технологийСанкт-Петербург,

www.speechpro.com

Программист .NET

Разработка приложения .Net WinForms Законченные проекты: Система регистрации телефонных переговоров, блок архивации и блок разграничения прав доступа Получен опыт работы в большой команде программистов, и опыт руководства командой. C#, ASP.Net, Javascript

Образование

Высшее 2005

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения,

Санкт-Петербург ф-т Информационных систем управление, Автоматика и управление в технических системмах

Ключевые навыки

Знание языков

Русский родной

Английский могу проходить интервью

Навыки

Администрирование серверов Linux Веб-программирование Ведение переговоров Верстка Постановка задач разработчикам Разработка технических заданий руководство командой разработчиков Сбор и анализ требований Управление проектамиДополнительная информация

Обо мне

В резюме указаны далеко не все проекты где мне приходилось участвовать.

Внедрял, неоднократно, системы управления проектами

Умею выступать перед большим количеством слушателей

Умею планировать и рассчитывать бюджеты проектов.

Умею решать задачи в новой, нестандартной, быстро меняющейся обстановке.

Программирую на С#, Python, PHP. Верстаю HTML/CSS с использованием LESS.

В данный момент осваиваю AngularJS

Администрирую LAMP и Nginx сервера на Debian и Ubuntu.

Несколько лет проработал на фрилансе (ODesk, Elance, Guru, Freelance.ru).

Делал сайты на Python/Django, ASP.net MVC, разрабатывал frontend web-проектов на Javascript.

Люблю программировать, делаю это для себя.

Знаю цифровую электронику и изготавливаю устройства на Arduino и AVR в качестве хобби.